Milano, trasforma il garage in un arsenale: scoperto dopo una denuncia per maltrattamenti

Ha portato i carabinieri a scoprire una vera e propria “santabarbara” la denuncia per maltrattamenti che una donna ha presentato ai carabinieri di Monza. In un garage, perquisito dopo l'attivazione del cosiddetto “codice rosso”, i militari hanno trovato un fucile a canne mozze, una mitraglietta e due pistole semiautomatiche con silenziatori. Per un cinquantenne di Monza è così scattato l'arresto.

Con le relative munizioni, nel garage c'erano anche due balestre, un giubbotto antiproiettile e un cosciale magnetico, materiali sui quali dovranno essere svolti ulteriori accertamenti. Nell'ambito delle attività per il contrasto delle violenze di genere, i carabinieri del Comando provinciale di Monza hanno anche dato esecuzione a un ordine di carcerazione per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi nei confronti di un cittadino di Seregno (Monza) di 35 anni, condannato a una pena di quasi 4 anni.

