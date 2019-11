Milano, guardia giurata accoltella collega vicino al Duomo

Sangue vicino al Duomo. Una guardia giurata di 30 anni ha accoltellato alla schiena un collega di 24 anni vicino al Duomo di Milano, alle spalle della cattedrale, al numero civico 18. Secondo quanto riferito dalla polizia che è intervenuta, le condizioni del ferito non sarebbe gravi. L'accoltellamento è avvenuto verso le 18,50 e il 24enne italiano è stato portato in codice rosso al Fatebenefratelli.



Il 30enne, che ha accoltellato il collega per motivi ancora da accertare nelle indagini, è stato arrestato dalla polizia. Il 24enne aggredito e portato in ospedale dopo l'intervento del 118, stando a quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.