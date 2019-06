Milano, guardia giurata spara al figlio 13enne della compagna dopo una lite

Lo ha rincorso per la strada e gli ha sparato. Una guardia giurata nel corso di un litigio ha sparato al figlio 13enne della convivente ferendolo al braccio non in modo grave. È accaduto domenica sera, attorno alle 22:40, a Milano, in via Marco Aurelio. L'uomo ora è in caserma per essere ascoltato dai carabinieri del nucleo radiomobile.

Lunedì 10 Giugno 2019, 01:33 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 01:42

Secondo le prime sommarie informazioni, a segnalare la lite e poi il colpo d'arma da fuoco sono stati alcuni vicini di casa. Quando sono intervenuti i militari padre e figlio erano in strada, dove verosimilmente è avvenuta la discussione. Il ragazzino è stato subito trasportato all'ospedale Niguarda e, da quanto riferito, non è in gravi condizioni.La guardia giurata, dopo aver consegnato la pistola, è stato portato nella caserma di via Vincenzo Monti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Poi toccherà al pm di turno valutare se procedere con l'arresto, che pare abbastanza probabile.