MILANO - Un incendio si è verificato, la scorsa notte, in un appartamento a Milano. Un donna di circa 40 anni è rimasta gravemente ustionata ed è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico. I vigili del fuoco sono intervenuti nella palazzina, in via Giordano Bruno, zona Chinatown; alle 23.45, con cinque automezzi, e hanno tratto in salvo gli inquilini. Due altre persone sono state trasportate per accertamenti per i fumi inalati ma non sarebbero gravi. Non si conoscono al momento le cause delle fiamme.

Lunedì 9 Aprile 2018, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 09:27

