Milano, rogo in appartamento: a fuoco palazzo di 14 piani

Un incendio è scoppiato in un appartamento di un palazzo in via Quarenghi 37, a Milano. Il rogo è divampato questo pomeriggio, si ipotizza al quarto piano, e ha coinvolto l'intero stabile di 14 piani. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi del 118 ma, al momento, non si conosce il numero di eventuali feriti, intossicati o evacuati. I vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere le fiamme.



Tutti i condomini sono stati evacuati. Una ventina di persone sono state soccorse, per almeno quattro di queste è stato deciso il trasporto in ospedale in codice giallo. Una è stata trasportata all'ospedale Sacco. Si tratterebbe della donna che viveva al terzo piano dove l'incendio sembra essersi sviluppato (inizialmente era stato riferito al quarto). I vicini di casa hanno raccontato che la proprietaria dell'appartamento ha problemi psichici ma i carabinieri che indagano sul rogo non sono ancora in grado di dire se ci sia una responsabilità personale. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della polizia locale che si trovavano già in zona e che hanno tratto in salvo la signora. Al momento lo stabile è stato completamente liberato, i vigili del fuoco stanno verificando se siano rimasti due cani all'interno dell'appartamento in fiamme. Il palazzo non sarebbe stato compromesso dalle fiamme ed è possibile che gli inquilini di quasi tutti i piani possano rientrare in serata.

Mercoledì 28 Febbraio 2018, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 28-02-2018 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA