Milano, incendio in un palazzo: vigile del fuoco ferito, 31 evacuati

Un vigile del fuoco ferito, per fortuna non gravemente, e 31 persone evacuate, sono il bilancio di un incendio che si è sviluppato nelle cantine di un palazzo, poco dopo le 2, a Milano. A causa del molto fumo denso che è salito a tutti i piani per la tromba delle scale dello stabile, in viale Molise 5, è stato necessario evacuare 31 persone, alcune delle quali portate per accertamenti in ospedale, nessuna in gravi condizioni. Un vigile del fuoco, durante le operazioni di spegnimento, ha riportato una distorsione muscolare.

Martedì 29 Gennaio 2019, 08:03 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2019 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA