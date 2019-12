Scontro tra autobus e camion dei rifiuti a Milano: quattro feriti, grave una donna

Un mezzo pesante di Atm, l'azienda dei trasporti milanese, si è scontrato con un camion Amsa, ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. Nell'incidente quattro persone sono rimaste ferite mentre altre 12 sono state in qualche modo coinvolte. È accaduto in via Egisto Bezzi a Milano. Sul mezzo dell'Atm si trovavano 15 persone e l'autista di uno dei due veicoli, per quanto cosciente, è rimasto incastrato nell'abitacolo. Il 118 che ha diffuso la notizia, ha dichiarato una maxiemergenza e ha inviato alcuni mezzi.

È una donna di 49 anni la persona che ha riportato le conseguenze più gravi. Da quanto rende noto il 118, «la donna è ricoverata in coma all'ospedale Policlinico». Altri 11, tra cui tre codici gialli, i feriti che hanno richiesto il trasporto nei diversi ospedali della città. Dieci le ambulanze inviate sul posto, oltre a due automediche e un'autoinfermieristica. Presenti per i soccorsi e per stabilire la dinamica dello scontro polizia, vigili del fuoco e vigili urbani.

🚦 Per un incidente stradale modifichiamo il percorso di queste linee:

- #bus90 fa capolinea in piazza Belfanti

- #bus91 fa capolinea in piazzale Brescia

Attivi bus sostitutivi nella tratta non percorsa. — ATM (@atm_informa) December 7, 2019

