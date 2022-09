Milano, ladro 19enne in fuga precipita da un parcheggio per oltre 10 metri: è gravissimo

Aveva appena compiuto un furto e, nel tentativo di scappare, è caduto da una altezza di oltre dieci metri in un parcheggio multipiano in zona Bocconi, a Milano. Il 19enne faceva parte di un gruppo di tre persone che, all'interno di un locale nella vicina via Bligny, aveva messo a segno un furto ai danni di una ragazza, prelevandole delle carte di credito in un portatessere. È quanto è stato ricostruito dagli agenti della Questura.

La fuga e lo schianto

Gli amici della ragazza se n'erano accorti e aveva inseguito i tre. Ne hanno cercato di fermare due, con cui hanno ingaggiato una colluttazione senza riuscire a trattenerli, mentre il terzo è fuggito all'interno del parcheggio. Il giovane è quindi caduto all'interno dello stabile, precipitando al terzo piano interrato dopo un volto di oltre dieci metri. È stata una ragazza che passava nei pressi del garage a sentire delle urla di dolore e a dare l'allarme. Il giovane, ricoverato all'ospedale Niguarda, ha subito fratture serie ed è in prognosi riservata.