Lucernate, ragazza trovata morta in un parco: vicino al corpo alcolici e medicinali

Una ragazza dall'età apparente tra i 20 e i 30 anni, in corso di identificazione, è stata trovata morta in un'area verde a Lucernate, nel Milanese. Secondo i primi accertamenti non vi sarebbero segni di violenza, e la prima ipotesi investigativa propenderebbe per un suicidio. La giovane è stata trovata da un passante su un ponticello che attraversa un canale scolmatore del fiume Olona, nei pressi di via Vittoria. I medici del 118, intervenuti verso le 15.30, non hanno trovato apparenti segni di violenza, e ne hanno potuto solo constatare il decesso. Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Rho (Milano) non hanno al momento evidenziato elementi che facciano pensare a un'aggressione, e sul posto sono giunti i genitori di una ragazza di cui era stata denunciata la scomparsa. A fianco del corpo sono peraltro stati trovati alcolici e farmaci.

Domenica 1 Aprile 2018, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2018 17:51

