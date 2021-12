Milano, madre e figlia trovate morte nel loro appartamento: indaga la procura, disposta l'autopsia

Una madre e una figlia di 71 e 48 anni sono state trovate morte nel loro appartamento nei pressi di Milano. Le due donne vivevano autorecluse a Sesto San Giovanni. A scoprire i due corpi senza vita sono stati i Carabinieri, che hanno ricevuto la segnalazione di alcuni conoscenti, che avevano provato a chiamare le due donne per gli auguri di Natale, senza ricevere risposta. La procura di Monza ha disposto l'autopsia, per risalire alle motivazioni del doppio decesso. La madre era l'unica a non godere di ottima salute. Da quanto appreso dalle forze dell'ordine, camminava a fatica.

Le due donne vivevano insieme in un appartamento in via Tonale a Sesto San Giovanni, un comune di 80 mila abitanti dell'interland milanese. Il ritrovamento è stato fatto il 27 dicembre. I vigili del fuoco, intervenuti assieme ai Carabinieri, non riuscendo a entrare dalla porta d'ingresso, si sono serviti di un'autoscala per salire fino al terzo piano della palazzina e introdursi da una finestra dell'alloggio.