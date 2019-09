Maltempo, temporale su Milano: decine di telefonate ai vigili del fuoco

Un violento temporale si è abbattuto, dall'alba di stamani e per tutta la primissima mattina, su Milano e l'hinterland. La molta acqua caduta ha fatto scattare i controlli della polizia locale e dei vigili del fuoco, ma a parte numerosi interventi al momento non si segnalano feriti, interruzioni della circolazione stradale o crolli.



Il Lambro e il Seveso sono continuamente monitorati secondo i protocolli di prevenzione, già attivati ieri, ma «al di sotto della soglia d'allarme», precisa la Locale. I vigili stanno compiendo verifiche nei sottopassi nelle zone di via Silla, Olgettina e Negrotto, a Milano, per decidere se permettere il transito o interromperlo.



Tante le chiamate ai pompieri per infiltrazioni d'acqua in cantine e sottotetti, ma al momento non si sarebbe verificato nessun cedimento grave. Il 118 non ha segnalato interventi di rilievo.

Lunedì 2 Settembre 2019, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2019 09:43

