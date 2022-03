Milano, mamma fa indigestione di biscotti alla marijuana e viene portata in ospedale: arrestato il figlio 20enne

Un peccato di gola è costato caro a madre e figlio che vivono in via Inganni, nella zona Sud Ovest di Milano: lei infatti, intorno alle 14, si è sentita male dopo aver mangiato dei biscotti alla marijuana. Quando è intervenuto, il 118 ha avvisato anche la polizia che è arrivata nell'abitazione. Il figlio, di vent'anni, ha consegnato spontaneamente agli agenti 2 etti di marijuana, ma nella perquisizione gli agenti ne hanno trovati altri 240, oltre a sei grammi di hashish, altri biscotti alla marijuana.

Tutto l'occorrente per il confezionamento e 19mila euro in contanti nascosti in un borsello. Per questo il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio mentre la mamma è stata accompagnata in ospedale in condizioni non preoccupanti.