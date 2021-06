Milano, maxi rissa con 150 persone e sparatoria: due feriti

Una maxi rissa con 150 persone durante la quale sono stati esplosi alcuni colpi di pistola è scoppiata ieri sera intorno alle ore 23 a Vermezzo con Zelo, comune della città metropolitana di Milano, con due persone rimaste ferite in modo non grave. I Carabinieri di Abbiategrasso sono intervenuti dopo una segnalazione di tafferugli in via Verdi e nelle vie adiacenti, nati presumibilmente per futili motivi.

