Milano, mezza tonnellata di hashish nascosta nel box: arrestato 59enne

Quasi mezza tonnellata di hashish nascosta in un box. È quanto hanno scoperto ieri sera gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, dopo aver fermato per un controllo, durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, un 59enne che alla guida della propria auto stava percorrendo la tangenziale Est all'altezza dello svincolo per Cormano, in provincia di Milano.

