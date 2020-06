In vacanza dopo il lockdown sull'isola d'Elba: milanese si accascia ​e muore davanti agli amici

Incendio in casa, mamma si butta dal terzo piano con la bimba di 2 anni

Ultimo aggiornamento: 13:48

Un uomo di 61 anni,milanese, è morto sull’isola d’Elba mentre si trovava in vacanza dopo il lungo lockdown e a pochi giorni dalla riapertura delle regioni. Il dramma è avvenuto ieri pomeriggio a Capoliveri, sull’isola a largo della Toscana: Giuseppe si è accasciato al suolo dopo pranzo e non ha più ripreso conoscenza nonostante l’intervento dei soccorritori.Il 61enne stava alloggiando in una casa vacanze vicino alla spiaggia degli Stecchi e si trovava con alcuni amici: dopo pranzo intorno alle 13.20 gli amici hanno chiamato il 112 chiedendo aiuto dopo che l’uomo ha avuto un malore. Sul posto, racconta MilanoToday, sono arrivati i volontari di Capoliveri e il personale medico su un elicottero da Massa: ma nonostante un lungo massaggio cardiaco, Giuseppe non ce l’ha fatta.Il corpo dell’uomo è stato affidato alle autorità giudiziarie per l’autopsia: su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri che hanno anche ascoltato i tre amici che erano con lui. Ma pare che non ci siano grossi dubbi sulle cause naturali della morte del 61enne, che dopo la lunga quarantena aveva scelto l’Elba per passare una breve vacanza rilassante.