Milano, anziano trovato morto in strada

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2019 12:15

, a Milano. Unquesta mattina in: l'allarme è stato dato da un passante, che ha notato il corpo senza vita accasciato lungo la via.Dalle prime informazioni l'uomo sarebbe di, e, il cui corpo è stato trovato nella zona limitrofa all'ingresso del Pronto soccorso dell': intorno al polo ospedaliero infatti sono molti i clochard che si ritrovano per cercare riparo dal freddo della notte. E non è escluso che sia stato proprio il freddo a causare la morte dell'uomo. Secondo quanto emerge però, l'uomo avrebbe passato la scorsa notte proprio all'interno dell'ospedale: i soccorritori, che sono subito intervenuti senza poter fare altro che constatare il decesso dell'uomo, avrebbero ritrovato addosso al cadavere un foglio di ricovero della scorsa notte.