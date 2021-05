Milano, non serve da bere a una ragazza ubriaca: in 4 lo aggrediscono e gli devastano il bar

Il Questore di Milano ha emesso quattro provvedimenti di «divieto di accesso ai pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento» a carico quattro soggetti - di nazionalità italiana e straniera - che, nella tarda serata del 28 aprile, sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni aggravate da un equipaggio delle Volanti, responsabili di aver aggredito il titolare di un pub che si era rifiutato di servire alcolici ad una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati