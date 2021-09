Milano, due operai morti congelati nel deposito di azoto dell'ospedale Humanitas

Tragedia nell'hinterland sud del Milanese. Due operai sono morti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele. È quanto riferiscono i vigili del fuoco. I due, lavoratori di una ditta esterna, sono deceduti a causa di ustioni da congelamento. I corpi senza vita sono stati trovati verso le 11,30 di questa mattina. Le cause sono in via di accertamento. Sul posto si trovano personale del 118, vigili del fuoco, Carabinieri e polizia locale.

Operai morti congelati, area messa in sicurezza

I sanitari hanno constatato il decesso dei due e le forze dell'ordine stanno procedendo a identificarli. Sono intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'area è stata messa in sicurezza per sospetto intossicamento.