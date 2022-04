Milano, operaio accoltellato in cantiere: preso anche il terzo aggressore

Milano, preso anche il terzo aggressore che giovedì scorso ha accoltellato un giovane operaio egiziano a Rogoredo. Si tratta di un connazionale, fratello degli altri due arrestati: i tre sono ora accusati di tentato omicidio.

L'aggressione era avvenuta nella mattinata di giovedì, pare per un debito del 21enne operaio e di suo cugino. Entrambi gli operai sono rimasti feriti, con il 21enne ricoverato in ospedale per le ferite più gravi. I tre fratelli egiziani lo avevano raggiunto nel cantiere di via Luigi Russolo, reclamando il credito e tirando fuori un'arma da taglio. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato l'uomo, fratello dei due egiziani già fermati, in viale Zara, e hanno sequestrato la vettura utilizzata per la sua fuga.