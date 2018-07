Milano - Pestaggi e insulti da quando era arrivata in Italia, nel marzo 2016. In un'occasione la vittima, 26enne originaria del Bangladesh, era stata colpita con calci al ventre e aveva dovuto subire un aborto. In un altro episodio era stata picchiata perché voleva togliersi il velo islamico a causa del caldo. Solo di pochi giorni fa l'ultima aggressione: il marito l'ha colpita, nel cortile di casa in zona Maciachini a Milano, perché voleva sottoporsi a una visita medica. La donna, a quel punto, ha chiamato i carabinieri e ha raccontato storia di violenze mai denunciate. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Domenica 1 Luglio 2018, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 17:15

