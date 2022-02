Precipita da parete arrampicata indoor: 40enne grave dopo volo di 8 metri

Grave incidente in una palestra a Milano. Un uomo è precipitato da un'altezza di circa otto metri durante un allenamento di arrampicata indoor ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano per un trauma cranco commotivo. È successo poco prima delle 12 all'interno della palestra Rockspot in via Gaudenzio Fantoli. Al momento non sono ancora note le generalità dell'atleta vittima dell'incidente, che apparentemente dovrebbe avere un'età di circa 40 anni.

Dalle prime ricostruzioni dei soccorritori, l'uomo si stava arrampicando su una parete di allenamento quando, per cause ancora da accertare, è precipitato al suolo sbattendo la testa. Secondo quanto emerso finora dagli accertamenti dell'Agenzia della Tutela della Salute (Ats), sembra che lo sportivo si stesse allenando senza imbracatura, ma non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente.

L'uomo è stato soccorso subito dopo la caduta ma a causa dell'altezza, nonostante i pavimenti ammortizzati, ha riportato un grave trauma cranico. Sul luogo sono intervenuti l'elisoccorso, l'ambulanza, la Polizia di Stato e la polizia locale. Le forze dell'ordine dovranno verificare la dinamica dell'incidente.