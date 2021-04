Milano, prestanome aveva intestate 570 auto: debito col fisco da 21 milioni di euro

Tutto è nato da un normale controllo di un'auto stradale della Polizia locale di Verona. La vettura è risultata intesta a un prestanome milanese di 77 anni, al pari di altri 397 veicoli, saliti a 570 dietro lo schermo via via svelato di 16 società fallite, cancellate o in via di estinzione, con un debito record con il Fisco.

A darne la notizia è oggi il Corriere della Sera, spiegando che l'indagine è poi finita nelle mani della...

