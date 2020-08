Milano, rapina una farmacia con parrucca e occhiali da sole: caccia al giovane bandito

Ultimo aggiornamento: 15:11

Per coprirsi ha utilizzato unae deida sole, poi è passato all'azione,in pugno unadi via Arsia, a. Dopo il colpo, durante il quale è riuscito a trafugare, si è dato alla fuga ed ora le forze dell'ordine sono sulle sue tracce.È accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 17: il bandito, che ha fatto tutto da solo, aveva utilizzato una parrucca nera e degli occhiali da sole per non farsi riconoscere e, una volta entrato nella farmacia, prima si è finto un cliente, poi ha estratto una pistola, puntandola contro i farmacisti e costringendoli a stare fermi. Dopo aver aperto la cassa, il rapinatore ha preso tutto il denaro al suo interno ed è fuggito.La rapina è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia, le cui immagini sono ora al vagio degli investigatori. Alcuni dei presenti hanno descritto alla polizia il rapinatore come un giovane di circa 25 anni: il bandito è sparito nel nulla ma potrebbe aver lasciato tracce durante la fuga ed è su questi dettagli che si stanno concentrando le indagini.