Rapina da film in centro a Milano: spaccano la vetrina della gioielleria e scappano con la refurtiva da 40mila euro

Sono scappati con una refurtiva del valore di 40 mila euro i rapinatori che hanno fatto irruzione in un negozio in pieno centro di Milano spaccando la vetrina e rubando gli oggetti esposti. Secondo le informazioni trapelate, sarebbero scappati con tre Rolex da 40mila euro. Subito dopo aver rotto la vetrina hanno fatto perdere le loro tracce. È accaduto nel pomeriggio di venerdì all'Orologeria Ceriani di via degli Arcimboldi, una stretta stradina a metà tra piazza Duomo e piazza Missori.

Il furto è avvenuto velocemente e il titolare non ha potuto fare altro che lanciare l'allarme. Sul posto è intervenuta una voltante della polizia di Stato. I ladri, due uomini, brandivano una mazza e hanno sfondato la vetrina in un momento in cui il negozio era aperto. Hanno afferrato i tre orologi, che in totale valgono 41.500 euro, e si sono subito allontanati.

