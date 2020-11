Milano, rider in corteo non autorizzato in centro, da Duomo stanno pedalando verso la Stazione Centrale

Sono più di cento e stanno pedalando verso la Stazione Centrale. Sono i rider, i ciclisti che consegnano il cibo, che in un centinaio stanno invadendo le strade del centro. Si tratta di una manifestazione non annunciata né autorizzata dalla questura che sta creando problemi alla circolazione stradale. Il gruppo era partito da via Torino e ha attraversato il centro fino ad arrivare a piazza Duomo, dove inizialmente si pensava volesse restare in presidio. Invece i fattorini hanno proseguito lungo via Manzoni in direzione di piazza della Repubblica e poi verso la stazione. Le forze dell'ordine li stanno seguendo per creare un cordone che possa limitare i problemi al traffico.

Ultimo aggiornamento: 18:52

