Milano, rider di Deliveroo multato: «530 euro durante il turno di lavoro per aver attraversato il parco»

Multa per un rider di Deliveroo a Bresso, Milano. È quanto denuncia il Codacons, specificando che l'uomo avrebbe ricevuto una contravvenzione di 530 euro per aver attraversato il Parco Nord in bicicletta durante il suo turno di lavoro. «La multa è stata emessa perché ha violato l'ordinanza sulla chiusura dei parchi per l'emergenza coronavirus. Passando per il parco voleva risparmiare un bel po di tempo per velocizzare la consegna dell'ordine, visto che viene pagato a cottimo», ha scritto in una nota l'Associazione dei Consumatori.



«Nel suo zaino - continua il Codacons- c'era la pizza e la birra che doveva consegnare e che ha mostrato alla polizia locale insieme all'applicazione in esecuzione, ai documenti di lavoro, all'autocertificazione. Ha fatto notare, inoltre, che il parco non è recintato e che non vi è nessun cartello di divieto, spiegando che non si sarebbe fermato all'interno del parco, ma stava solo tagliando un pezzo di strada per effettuare il più velocemente possibile la sua consegna. Ma niente, gli agenti non hanno fatto una piega. Inoltre bisogna tenere conto che i ciclisti riescono a racimolare circa 500 euro al mese e per essere passati in una ciclabile devono pagare più di quanto guadagnano in un mese».



«Ricordiamo però che nell'ordinanza del 14 aprile, al punto 10 si specifica che le piste ciclabili possono essere usate per motivi di lavoro e, al punto 4, che nei parchi non recintati è vietata la permanenza e non il transito. Non ha messo in pericolo il saluto di nessuno, stava facendo solo il suo lavoro che consisteva nel consegnare cibo, spese, pasti e prodotti farmaceutici a casa», conclude il Codacons.