Milano, 42enne svizzero rapinato con il trucco dello specchietto: rubato l'orologio da 35mila euro

Continua la saga delle rapine di orologi di lusso a Milano: dopo i diversi arresti delle ultime settimane, con le manette che sono scattate a più di una banda di rapinatori, un altro episodio è avvenuto ieri pomeriggio alle 16.30 in viale Umbria, dove un 42enne svizzero, in città per affari, è stato rapinato del suo Audemars Piguet da 35mila euro, con l'ormai noto trucco della botta al retrovisore esterno dell'auto.

L'uomo, a bordo della sua macchina, è stato 'toccato' dentro da uno scooter di passaggio, che gli ha storto lo specchietto retrovisore esterno lato guida. Il conducente del motorino si è fermato a scusarsi, ma quando il conducente ha abbassato il finestrino per ascoltarlo e risistemare lo specchietto, e ha messo fuori il braccio, è arrivato il complice che gli ha strappato con violenza l'orologio, prima di fuggire con l'amico.