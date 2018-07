Sbaglia manovra al volante del Suv davanti alla chiesa: muore una donna e tre feriti gravi

Un incidente mortale è avvenuto poco prima delle 22 in zona Bisceglie a Milano: l'automobilista è una donna di oltre 70 anni che - secondo quanto ricostruito - avrebbe compiuto una manovra sbagliata. Si è comunque fermata. Ha premuto l'acceleratore per sbaglio mentre cercava di parcheggiare. E in un attimo avrebbe travolto tutti, per poi fermare la sua corsa.



Il grave incidente mercoledì sera in via Bisceglie, all'interno di un parcheggio al civico 74 nel quale si trova la Chiesa evangelica di Cristo, di solito frequentata da cittadini asiatici. Verso le 22 una donna alla guida di una Dacia Duster avrebbe investito un gruppetto di persone, almeno quattro, che si trovavano in un patio proprio all'ingresso del circolo religioso.

Alla guida della macchina sembra ci fosse una donna di oltre settanta anni. Nell'impatto sono state coinvolte altre quattro persone, tutti famigliari della vittima che erano seduti sotto un patio all'esterno di un'associazione cattolica: un uomo di 41 anni, due donne di 38 e 51, un bambino di 10. Nessuno ha riportato ferite considerate gravi mentre la vittima, Levita Dacillo, è morta circa mezz'ora dopo lo schianto al Policlinico.

Secondo gli accertamenti della Polizia locale risulta che non abbia una patente italiana ma stava guidando all'interno di uno spazio privato che non la richiede.

