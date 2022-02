Milano, il sindaco Sala sventola la bandiera delle Olimpiadi: «E ora tocca a noi»

Verso le Olimpiadi. Si è svolta ieri a Pechino, in Cina, la cerimonia solenne in cui il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricevuto la bandiera con i 5 cerchi olimpici, simbolo del passaggio di consegne per i giochi invernali di Milano-Cortina 2026. «C'è la fase della celebrazione e poi quella del lavoro. Il momento della celebrazione è stato davvero emozionante, ora arriva la fase più importante quella del lavoro»: sono queste le parole del sindaco Sala in conferenza stampa in occasione del suo arrivo a Malpensa con la bandiera Olimpica. E aggiunge: «Nella fase lavorativa c'è una parte operativa per preparare una straordinaria edizione. E poi quella sportiva, la più importante, ci auguriamo tutti che loro ci siano per l'edizione di Milano Cortina» dice guardando gli atleti, tra i quali Fontana, Brignone, Lollobrigida e Mosaner.

Su Instagram, il primo cittadino, rientrato dal viaggio, ha pubblicato il video in cui sventola la bandiera con i 5 cerchi colorati: «Ecco finalmente la bandiera Olimpica. E ora tocca a noi».

«Per Milano. E soprattutto per l’Italia. In questo momento più che mai», aveva scritto Sala in un altro post, dedicando questa cerimonia alla sua città. Il primo cittadino ha ricevuto il vessillo dalle mani del presidente del Cio, il comitato olimpico internazionale, durante lo spettacolare show di chiusura delle olimpiadi di Pechino appena concluse.

