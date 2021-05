Fa dichiarare morta la sorella per intascare l’intera eredità, ma la donna non era affatto morta: anzi, era viva e vegeta, e viveva da clochard a Milano. È una storia quasi da film quella accaduta nel capoluogo lombardo: protagonista una senzatetto originaria di Roma, che frequenta il centro della città, in particolare la zona di piazza Cinque Giornate.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati