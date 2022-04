Milano, scoperto giro di spaccio alla Bovisa: la droga di Super Mario. Quattro arresti

Quattro persone, tra cui tre italiani di 23, 25 e 31 anni, due dei quali incensurati, e un 31enne pregiudicato originario del Senegal, sono finiti in carcere a Milano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sequestrati anche 3 chili di hashish, 1 chilo di marijuana, 850 grammi di cocaina, telefoni cellulari, materiali per il confezionamento e la pesatura delle sostanze, oltre 8 mila euro in contanti e un'agenda con nomi e cifre riconducibili all'attività illecita. Trovato anche un passaporto intestato al cittadino del Senegal che è risultato contraffatto.

Gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato dopo che giovedì scorso, in seguito a numerosi servizi in zona Comasina e Bovisa con cui è stato individuato individuare uno stabile in via don Minzoni ove si riteneva potevano essere custodite ingenti quantità di sostanza stupefacente, è stato organizzato un servizio di osservazione mirato. Servizio che ha portato a scoprire il giro di spaccio e a individuare i quattro presunti responsabili, i quali ora sono in cella.