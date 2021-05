Studentessa violentata a Milano, ha 21 anni: manager l'aveva invitata a un incontro di lavoro

Stupro a Milano. Invitata a un incontro di lavoro tra imprenditori per uno stage, una studentessa di 21 anni perde completamente i sensi dopo aver bevuto un caffè. Si sveglia poi a casa stordita e con addosso i vestiti indossati la sera precedente. Un 50enne, amministratore unico di una nota azienda farmaceutica milanese, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Le indagini sono partite dalla denuncia della ragazza hanno portato all'arresto dell'imprenditore ritenuto un violentatore seriale. La ragazza, secondo la ricostruzione, è stata attirata nell'azienda dell'uomo e poi, col pretesto di incontrare altri imprenditori, nella casa, poco distante, dell'imprenditore dove è avvenuta la violenza. Nella casa dopo le indagini sono stati trovati indizi di altre violenze ai danni di ragazze altrettanto giovani. L'uomo, amante della bella vita e di auto lussuose e ritenuto un millantatore, sulla scorta di un contratto di forniture di mascherine alla Regione si spacciava come Alto commissario per l'emergenza Covid.

Le prove - Nel corso della perquisizione in casa dell'uomo erano state trovate, nascoste in una nicchia a scomparsa della cucina, due confezioni di «Bromazepam», un ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine. Poi i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Porta Monforte, in collaborazione con quelli del Nucleo Investigativo di Milano, hanno ricostruito quanto accaduto durante l'appuntamento tra l'uomo e la ragazza.

L'incontro - Tutto accade il 26 marzo. L'imprenditore, dopo aver invitato la vittima a una finta riunione di lavoro, le somministra un'elevata dose di benzodiazepine. La mescola con un caffè e un succo d'arancia. E così la studentessa perde i sensi: intossicazione con avvelenamento. Un modo, spiegano i militari, «per privarla della libertà personale, trattenendola presso la propria abitazione contro la sua volontà fino al mattino seguente, porla in uno stato di incapacità di volere e di agire per abusarne e fotografarla».

Il finto alibi - Dopo le perquisizioni, l'uomo ha paura e cerca di crearsi un alibi. Invita familiari e amici ad aiutarlo e accusa la studentessa e la sua famiglia di tentare un'estorsione ai suoi danni. Ma a nulla tutto ciò è servito, ora l'uomo è in arresto.