Milano, legata a una sedia e stuprata per mesi: 25enne denuncia gli abusi del fidanzato di vent'anni più grande

Martedì 7 Maggio 2019, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hauna sedia e poi haUn uomo di 45 anni dio è stato accusato di violenza sessuale dopo aver stuprato la compagnaIl 45enne già in carcere a San Vittore per un altro reato, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare che gli è stata notificata dagli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni.La 25enne, dopo l'ennesimo caso di violenze, a seguito del quale le è stata data una prognosi di 20 giorni, ha trovato il coraggio di denunciare. Gli abusi sarebbero iniziati lo scorso luglio, quando lei sarebbe andata a casa del compagno per iniziare una convivenza. Quello che sarebbe dovuto essere un sogno d'amore si è rivelato un incubo: dopo appena 10 giorni di vita insieme il fidanzato ha inziato a darle calci, pugni, schiaffi, aggressioni fisiche e verbali, fino ad arrivare allo stupro.Dopo mesi di abusi la ragazza ha raccontato quello che era costretta a subire a sua madre, si è allontanata con una scusa e ha trovato alla fine il coraggio di denunciare.