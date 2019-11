Milano, stupro davanti alla discoteca: arrestato 21enne originario del Gabon

Milano, violentata a 20 anni dopo la notte in discoteca: «Era scuro di carnagione»

Un arresto aper lo stupro avvenuto il 12 ottobre scorso davanti alla discoteca. In manette è finito un, incastrato dalle telecamere interne ed esterne del locale, che hanno anche confermato la dinamica dei fatti fornita dalla vittima.Questi i fatti. La mattina del 12 ottobre, una ragazza 21enne, ospite di una sua zia che vive fuori Milano e frequentatrice dei corsi di un noto istituto di moda del capoluogo lombardo, si è presentata presso il Posto di Polizia Ferroviaria della stazione «» riferendo di aver subito una violenza sessuale nel corso della notte. In particolare la ragazza ha raccontato chesarebbe stata costretta a subire un rapporto completo nei giardini esterni della discoteca dopo essere stata lì attirata da un uomo poco prima conosciuto all'interno del locale. Il violentatore è stato descritto come un giovane di colore, alto circa 185 cm tra i 25 e 27 anni. La vittima si è rifugiata a casa di un'amica a Milano, poi, nella prima mattinata da sola si è diretta verso lo scalo ferroviario per tornare a casa della zia; qui è stata notata da una pattuglia dell'Esercito, che l'ha accompagnata presso il posto di Polizia Ferroviaria della stazione « Milano-Porta Garibaldi» e poi alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti sanitari del casoLe indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Milano, sulla base delle informazioni e dalla descrizione fornite dalla vittima e dalle amiche, hanno permesso di. Tutta la scena è stata anche ripresa dalle telecamere interne ed esterne del locale, che mostrano il 21enne che, dopo aver avvicinato la giovane nella pista da ballo, si è fatto accompagnare all'esterno del locale e, in una zona buia, ha costretto la ragazza a subire un rapporto completo. Nella fase esecutiva, la Squadra Mobile di Milano è stata coadiuvata dal personale della Squadra Mobile di Lucca.