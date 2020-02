Milano, ragazza di 19 anni precipita da un palazzo di quattro piani

Ultimo aggiornamento: 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni, la ragazza di 19 anni che nella notte tra venerdì e sabato 22 febbraio è precipitata al suolo da un palazzo di quattro piani al civico 21 di via Don Gnocchi a Milano.Le indagini della questura sono ancora in corso per capire bene le dinamiche della vicenda, ma sembra si sia trattato di un gesto volontario.Il fatto è accaduto intorno alle 2 di notte, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni della giovane sono subito apparse gravi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica che ha condotto a sirene spiegate la ragazza al pronto soccorso del Niguarda.