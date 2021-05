Milano, travolto da un camion mentre si allena con l'handbike: grave atleta del team Zanardi

Investito mentre si allenava sull'handbike, ieri a Rozzano, nel Milanese, è in condizioni gravissime - come riporta "Il Giorno" - il 27enne Gioacchino Fittipaldi, che con il suo mezzo ha partecipato ai Campionati italiani di paraciclismo, maratone internazionali e Giro d'Italia su handbike e fa parte del team Obiettivo3, progetto creato dall'ex pilota Alex Zanardi per far avvicinare le persone con disabilità allo sport.

