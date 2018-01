Milano, deraglia treno delle ferrovie Trenord: 3 morti, 46 feriti

Un treno delle ferrovie Trenord è deragliato tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il bilancio provvisorio è di 3 morti accertati e 46 feriti. Secondo la prefettura non ha trovato la conferma, circolata in un primo momento di un quarto morto.



Il convoglio era partito da Cremona e diretto a Milano Piazza Garibaldi. Sul luogo dell'incidente sono all'opera i Vigili del fuoco e ci sarebbero diverse persone coinvolte. I feriti sono stati trasportati in codice rosso in diversi ospedali. Una cinquantina quelli in maniera lieve. Tre delle vittime sarebbero donne.

La dinamica

Il treno aveva già fatto una decina di fermate e caricato centinaia di pendolari. Partito alle 5.32 da Cremona, il convoglio regionale Trenord 10452 - motrice e 6 vagoni - si stava apprestando a entrare nel capoluogo dove sarebbe arrivato alle 7.24. L'incidente, secondo quanto riferito, è avvenuto alle 6.57. Il treno stava transitando regolarmente dalla stazione di Pioltello quando le ultime tre carrozze sono uscite dai binari. Il treno - secondo una prima ricostruzione di Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce l'infrastruttura - ha percorso con alcune ruote fuori dalle rotaie circa due chilometri prima che una delle tre vetture impattasse un palo della trazione elettrica e si accartocciasse. A quel punto il treno si è scomposto.



Un cedimento strutturale di circa 20 centimetri di binario, circa due chilometri più indietro rispetto al luogo del deragliamento del treno regionale Trenod, è stato accertato dai tecnici di Rete Ferroviaria Italia. Lo si apprende da fonti della stessa Rfi. Attraverso indagini successive si dovrà stabilire se il cedimento del binario sia stato causa o effetto del deragliamento del treno.



Le cause «Abbiamo individuato un cedimento tra vagoni ma sono ancora in corso tutti gli accertamenti per chiarire il quadro»: a parlare è il questore di Milano Marcello Cardona, arrivato sul luogo del deragliamento del treno. L'ipotesi che si sta facendo largo è che si sia trattato di un problema allo scambio.



La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di disastro ferroviario colposo sull'incidente che si è verificato stamani a Seggiano di Pioltello, dove due vagoni di un convoglio regionale carico di pendolari sono deragliati.



Sul posto, una massicciata ferroviaria a cui sono state asportate le ringhiere di cemento per permettere il passaggio dei soccorritori, si trovano decine di pendolari, infermieri, operatori delle forze dell'ordine che salgono e scendono con delle scale dei vigili del fuoco. Il luogo peraltro non è facile da raggiungere. Più avanti, lungo i binari, i vagoni deragliati, con diverse persone incastrate. Tutto intorno si opera alacremente per raggiungerli. Sul posto la Polfer, i carabinieri di Cassano D'Adda (Milano), decine di ambulanze. A quell'ora, le 7, il treno proveniente da Cremona, e dall'hinterland a est del capoluogo lombardo, aveva raccolto centinaia di pendolari che abitualmente si recano nella metropoli.



A causa del deragliamento del treno regionale 10452 di Trenord nella stazione di Pioltello Limito, fra Milano e Brescia il traffico ferroviario è sospeso sia sulla linea direttissima , sia sulla linea «lenta». Sono fermi anche i treni di Trenitalia, secondo quanto si apprende da Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs) .

Giovedì 25 Gennaio 2018, 08:05 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA