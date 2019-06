È andato a casa di un amico a cenare e guardare la finale di Champions e ha bevuto con lui e il padre una intera bottiglia di whisky. Finito il match e soprattutto finito il liquore, il papà dell'amico ha convinto il figlio a riaccompagnare il trentenne alticcio a casa, in via Del Sarto, a Milano.



Una volta arrivato il ragazzo ha cercato dalla madre soldi per continuare a bere. E quando lei si è chiusa a chiave in camera da letto ha sfondato la porta continuando a inveire e dandole dei ceffoni. L'amico che era sceso, è rientrato e a cercato di fermarlo senza riuscirci. C'è voluto l'intervento del radiomobile dei carabinieri allertati dai due a fare smettere il trentenne, che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Domenica 2 Giugno 2019, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2019 13:00

