Milano, anziana uccisa in agriturismo: fermato un uomo

Probabile svolta nel caso dell'omicidio dell'anziana uccisa domenica nella periferia sud di Milano: un uomo è stato fermato dalla Squadra Mobile. Carla Quattri Bossi, 90 anni, è stata trovata senza vita in una cascina dell'agriturismo di famiglia, 'Podere Ronchetto', con visibili segna di violenza sul corpo.

Un'aggressione violenta, forse per rapina anche se non aveva nulla di prezioso in casa la donna che viveva con uno dei 4 figli e alcuni dipendenti nella struttura Podere Ronchetto, composta da una cascina in ristrutturazione, alcune case e appunto da un'area destinata ad accogliere camper di turisti, nella zona agricola tra Milano e Gratosoglio.

Al momento non si conosce ancora l'identità della persona fermata. Secondo l'esame esterno del medico legale, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera prima, il 4 gennaio, mentre la polizia scientifica ha accertato che il corpo è stato trascinato per alcuni metri. Sul luogo del delitto sono stati trovati barattoli e oggetti intrisi di sangue che sono stati sequestrati per le analisi e la zona dove viveva l'anziana donna era a soqquadro.

+++Notizia in aggiornamento+++



Ultimo aggiornamento: 10:18

