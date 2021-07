Milano, due uomini salvano un anziano tuffandosi nel fiume Lambro. «Un comportamento eroico»

Si sono tuffati nel fiume Lambro per salvare un uomo finito in acqua con l’auto. L’episodio, avvenuto in via Dante Alighieri (Rozzano), ha come eroi Essaadi Hicham e Mirco Catalano, passanti intervenuti repentinamente per salvare l’anziano di 74 anni.

Come riporta Milanotoday, appena sentite le urla dell’uomo, si sono gettati in acqua per liberarlo dal veicolo nel quale era rimasto incastrato, mentre l'auto era sommersa per tre quarti.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati