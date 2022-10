Milano, alla fermata del tram con una lancia: fermato un senza fissa dimora poi portato in ospedale

Alla fermata del tram di Milano, con una lancia in mano. Un uomo che brandiva una sorta di lancia artigianale a una fermata dei mezzi pubblici in piazza Leonardo da Vinci è stato bloccato, questa mattina, a Milano, dalla Polizia Locale. Nessuno è rimasto ferito. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di uno sbandato noto alle forze dell'ordine e ai sanitari, che chiamati sul posto lo hanno portato in Psichiatria all'ospedale Niguarda.

Jordan e Traffik, i trapper arrestati per la rapina all'operaio filmata e postata sui social. Il padre: «Mio figlio fa tutto per i like»

Quando la Polizia Locale è arrivata, alle 9.50, chiamata dai passanti che lo avevano visto aggirarsi con il bastone appuntito in piazza Leonardo Da Vinci, a una fermata del tram della linea 33, l'uomo era seduto, tranquillo. Secondo le prime informazioni non avrebbe minacciato nessuno in modo diretto, ma l'esatta ricostruzione dell'accaduto è ancora in corso. In mano aveva un bastone con legato, in punta, un taglierino. L'uomo, un 48enne, è stato portato all'ospedale di Niguarda dove attualmente si trova ricoverato in Psichiatria.

Roma, allarme sicurezza a Termini: violenze, spaccio e rapine. Sui siti di viaggi: «Tenetevi alla larga, è molto pericolosa»

L'uomo è uno sbandato, un senza fissa dimora proveniente dal Corno D'Africa anche se gli accertamenti per una completa identificazione sono ancora in corso. Il 48enne era calmo e non ha opposto resistenza né alla Polizia Locale e alla Polizia di Stato, intervenute per prime a seguito delle numerose chiamate dei cittadini spaventati, né ai soccorritori del 118.