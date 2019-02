Milano, uomo ucciso a colpi di pistola davanti a un centro commerciale

Un uomo di 63 anni è stato ucciso poco prima delle 18 in viale Lazio a Rozzano, comune dell'hinterland meridionale milanese. La vittima è stata raggiunta da almeno cinque colpi di pistola mentre si trovava in strada vicino al centro commerciale Il Gigante. Si tratta della seconda vittima della giornata nel Milanese, dopo l'uccisione di un imprenditore edile in un cantiere di Basiglio.

L'omicidio è avvenuto intorno alle 18. La vittima è stata uccisa nel parchetto a fianco di un supermercato della catena Il Gigante: sarebbe stato raggiunto da cinque colpi di arma da fuoco sparati da sconosciuti. I carabinieri stanno verificando se vi sono telecamere nella zona, cosa possibile vista la vicinanza del supermercato, e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e se vi sono testimoni.



Allo stesso tempo si sta cercando di capire se nel passato o nell'attività dell'uomo vi sia particolari che possano fare risalire ai motivi dell'omicidio.

