Vigile del fuoco muore nel Milanese schiacciato dal crollo di un capannone in fiamme

La ditta in cui è scoppiato l'incendio è la Rykem, specializzata nella vendita di detersivi e prodotti professionali per la pulizia. Le cause sono ancora in via di accertamento: sul posto sono presenti 4 autobotti dei vigili del fuoco che sono impegnate a domare le fiamme. Non si conoscono ancora le generalità della vittima. Sul caso indagano i carabinieri.

Un altro pompiere è morto durante un'operazione di spegnimento di un incendio: il cedimento improvviso di parte del tetto dell'edificio si è rivelato fatale per l'uomo. Ilè morto schiacciato dal crollo del tetto di un capannone di una ditta di detersivi a, nell'hinterland del capoluogo lombardo, in cui era scoppiato un incendio in serata. Il rogo è divampato, in via Marcona, poco dopo le 21, ma il crollo è avvenuto alle 23 circa. Inutili i tentativi di soccorso dei suoi colleghi, il pompiere è morto sotto le macerie.