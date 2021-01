Vigile protegge i bambini che attraversano per andare a scuola: investito sulle strisce pedonali

Un agente di polizia locale è rimasto lievemente ferito, stamani, nel corso di un investimento subito per proteggere dei bambini che stavano attraversando la strada sulle strisce per andare a scuola. Il vigile è stato trasportato all'spedale Gaetano Pini per un trauma non grave a una spalla.

È accaduto intorno alle 9 davanti ala Scuola primaria Bacone, una elementare che si trova all'angolo tra via Matteucci e via Paracelso. L'agente motociclista, un uomo di 53 anni in servizio al Comando di Zona 3, stava facendo attraversare degli alunni, bloccando il traffico con la paletta, quando si è avveduto che un motocarro non stava frenando in tempo per fermarsi, e ha spostato i bambini con un balzo, rimanendo però investito di striscio. Il conducente del mezzo, una sorta di Ape Car, non aveva frenato in tempo per un problema tecnico al veicolo. L'uomo è stato identificato in attesa della fine degli accertamenti.

