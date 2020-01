Milano, vigili del fuoco aggrediti mentre spengono un incendio a Capodanno: rubate anche le chiavi dell'autopompa

Pompieri accerchiati, spintonati e derubati delle chiavi di un'autopompa perché intervenuti a spegnere un incendio acceso per 'festeggiare': è successo anche questo nella notte di Capodanno, a Milano, suscitando la riprovazione dei Vigili del fuoco che hanno diffuso la notizia commentandola con un «vergogna».



A dare addosso ai pompieri, intorno all'1, sarebbero stati alcuni appartenenti a un centro sociale più volte al centro delle cronache, in via Gola, nella zona dei Navigli, e altri loro amici e ospiti che stavano festeggiando in strada. Secondo quanto riferito dalla Polizia, intervenute sul posto con tre 'volanti', i presenti hanno ammassato masserizie nel centro dell'incrocio con via Pichi, dando poi fuoco.



Le fiamme si sono sviluppate in modo preoccupante, in altezza, producendo molto fumo, e i residenti hanno chiamato il 115. All'arrivo dei mezzi dei Vdf le persone hanno ostacolato i pompieri, accerchiandoli e spintonandoli, e poi qualcuno si è introdotto nell'autobotte usata per gli idranti e l'ha spenta portando via le chiavi. «Per fortuna abbiamo le copie al comando», hanno commentato in mattinata i vigili. Ultimo aggiornamento: 17:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA