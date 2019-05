Mimmo Lucano alla Sapienza: «Mi sento uno di voi». Forza Nuova in corteo per non farlo parlare

Mimmo Lucano sta parlando oggi ad un seminario all'università La Sapienza: un intervento contestato da Forza Nuova, i cui militanti hanno intenzione di impedire allo stesso Lucano di partecipare. Lucano, arrivato in ateneo per intervenire a un seminario sul tema dell'accoglienza, è stato accolto da un lungo applauso e dal coro 'Siamo tutti Mimmo Lucano' levatosi dal presidio degli studenti antifascisti. «Un'emozione indescrivibile, mi sento uno di voi. Sono emozionato - ha detto - Sono rimasto quello che ha seguito un sogno di umanità e democrazia. Il sogno continuerà fino alla fine».



Terrapiattisti, al convegno tanti curiosi: «Noi qui per ridere». Teorie e complotti L'ex sindaco di Riace pro migrantista parlando oggi ad un seminario all'università La Sapienza: un intervento contestato da Forza Nuova, i cui militanti hanno intenzione di impedire allo stesso Lucano di partecipare. Lucano, arrivato in ateneo per intervenire a un seminario sul, è stato accolto da un lungo applauso e dal coro 'Siamo tutti Mimmo Lucano' levatosi dal presidio degli studenti antifascisti. «Un'emozione indescrivibile, mi sento uno di voi. Sono emozionato - ha detto - Sono rimasto quello che ha seguito un sogno di umanità e democrazia. Il sogno continuerà fino alla fine».

​Sono circa 50 i militanti, guidati dal leader di FN Roberto Fiore, che si sono diretti verso piazzale Aldo Moro, dov'è in corso un presidio antifascista a sostegno di Lucano: l'area è presidiata dalle forze dell'ordine, mentre i militanti gridano «Boia chi molla» e «L'antifascismo non passerà». I militanti di Forza Nuova sono stati però bloccati dalla polizia a piazza Confienza, a diversi metri di distanza da piazzale Aldo Moro. Esposto uno striscione «Mimmo Lucano nemico degli italiani». «Oggi la nostra volontà è di impedire con forza a Mimmo Lucano di parlare agli studenti dell'università con una lectio magistralis», ha detto al megafono Roberto Fiore.

CORTEO CONTRO FORZA NUOVA Con in testa un grosso striscione «Il fascismo non è un'opinione» il corteo degli studenti antifascisti è partito dalla città universitaria diretto a piazzale Aldo Moro per protestare contro il comizio di Forza Nuova, vietato dalla Questura. «Sono assassini. Qui non ci metteranno mai piede qui. Sapienza è antifascista» dicono al megafono gli studenti. In pizza sventolano anche bandiere No tav e dell'Anpi. «Siamo tantissimi, siamo in migliaia - dicono al megafono - i fascisti non metteranno piede a piazzale Aldo Moro. In questi luoghi non devono stare i fascisti».

Lunedì 13 Maggio 2019, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2019 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA