Minaccia l'amico con una mazza da baseball, poi lo investe con l'auto: il giovane è grave

Al culmine di un litigio con un conoscente con cui aveva appena trascorso la serata, prima lo minaccia con una mazza da baseball, poi sale in auto e per poco non lo ammazza. Volontariamente infatti lo investe e lo lascia a terra. La vittima, un 34enne di Montesilvano, è attualmente ricoverato con 45 giorni di prognosi nel reparto di Ortopedia. L'amico invece, un 27enne, anche lui di Montesilvano, è stato denunciato dai carabinieri per tentato omicidio, lesioni gravissime e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.L'episodio, a dir poco inquietante, si è verificato l'altra notte, attorno alle 2.30, in via Aldo Moro. Su cosa sia effettivamente accaduto e perché sono in corso indagini da parte dei militari della compagnia di Montesilvano, diretti dal capitano Luca La Verghetta. E' molto probabile che i due, aggressore e vittima, fossero sotto l'effetto dell'alcol. Quello che è certo è che i due, dopo essere stati insieme per quasi tutta la serata, per motivi apparentemente banali hanno iniziato a discutere in maniera sempre più accesa. La situazione è degenerata quando il 27enne, molto agitato e fuori di sé, ha preso dalla macchina una mazza da baseball e ha cominciato a minacciare l'amico.Non contento, è salito in auto e di proposito lo ha ha travolto per poi allontanarsi. Per fortuna, è stato lanciato subito l'allarme che ha permesso, nel giro di qualche minuto, al 34enne di essere soccorso e trasportato in ospedale, dove gli sono state riscontrate diverse fratture, e contemporaneamente ai carabinieri di rintracciare l'investitore, a cui è stata sequestrata la mazza che voleva scagliare contro l'amico. Nelle ultime ore, sono stati ascoltati dai militari diversi testimoni e acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona per cercare di fare chiarezza sull'episodio, che presenta molti aspetti non chiari. Sono in corso accertamenti anche per comprendere che tipo di rapporto vi fosse tra i due. Entrambi hanno detto che si conoscevano, nulla di più. Allo stesso tempo, si sta ricostruendo dove, come e con chi abbiano trascorso la serata proprio per capire cosa abbia potuto scatenare tanta violenza, se quindi soltanto l'abuso di alcol o qualcos'altro. Da chiarire, inoltre, perché il 27enne se ne andasse in giro con una mazza da baseball dentro la macchina. Nessuno dei due pare abbia mai avuto problemi con la giustizia.