Minacciò Ciro Immobile con un coltello: assolto ultrà deluso

È stato assolto perché il fatto non sussiste F.D.C., il 32enne accusato di aver minacciato con un coltello Ciro Immobile, il capitano della Lazio e bandiera della Nazionale.



Il fatto si verificò nel luglio del 2018 sulla spiaggia del Lido Bianco, a Francavilla al Mare.

La sentenza è del giudice Nicoletta Mariotti, del Tribunale di Chieti, che ha accolto la richiesta del Pubblico ministero e della difesa ovvero gli avvocati Stefano Sassano e Valerio Smarrelli.

Il giudice ha stabilito non doversi procedere per la minaccia aggravata dopo che il calciatore, sentito in udienza a dicembre del 2021 al tribunale di Chieti, ha rimesso la querela. Alla base dell'episodio motivi calcistici: l'ultrà biancazzurro non avrebbe accettato il passaggio di Immobile, ex calciatore del Pescara, alla Lazio.

Di Clemente è stato dunque assolto per il porto del coltello. Voleva fare una scena intimidatoria - disse in aula Immobile - non si è mai avvicinato più di tanto, era a una decina di metri.