Molesta due soldatesse durante un'esercitazione: indagato maresciallo della brigata alpina

LEGGI ANCHE

Avrebbe molestato gravemtente tre soldatesse, tra i 21 e i 25 anni durante un'esercitazione in montagna. Non solo. È anche accusato di maltrattamenti con l'aggravante razziale. Protagonista dell'inchiesta della procura di Torino un maresciallo degli alpini, indagato per violenza sessuale.«In merito alla notizia pubblicata da alcuni organi di informazione, relativa all'inchiesta da parte della Procura di Torino nei confronti di personale militare, l'Esercito, nel condannare fermamente tali inaccettabili comportamenti, ha immediatamente sospeso il sottufficiale già dallo scorso mese di novembre», spiega in una nota lo Stato Maggiore dell'Esercito. Secondo le indagini il maresciallo avrebbe molestato gravemente le tre soldatesse nel 2017 che all'epoca avevano tra i 25 e i 21 anni. L'uomo sarebbe anche accusato di maltrattamenti con l'aggravante razziale, ai danni di un militare di origini marocchine.«Laddove le accuse fossero confermate, si tratta di comportamenti indegni, inaccettabili e immorali, ancor più gravi per uomini e donne che indossano l'uniforme e rappresentano lo Stato. Confermando totale condanna, - continua la nota dell'Esercito - nessuna giustificazione e pieno rigore nel perseguire i comportamenti che violano i principi e i valori su cui si fonda l'Istituzione e assicurando la massima collaborazione e trasparenza con gli organi inquirenti, l'Esercito esprime la totale intransigenza, tolleranza zero, nel contrastare tali inammissibili condotte».«Chi si macchia di tali comportamenti offende fortemente la dignità e l'onore di tutto il personale dell'Esercito che, invece, con profonda integrità, professionalità, e spirito di sacrificio, quotidianamente svolge il proprio dovere, in Italia e all'estero, anche a rischio della propria vita», conclude la nota.