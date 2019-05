Minibus elettrici, un altro principio d'incendio in centro a Roma

Per ragioni da accertare stamattina intorno alle 7.30 su una vettura della linea 119 in servizio lungo via del Corso è fuoriuscito del fumo all'interno del mezzo a causa di un probabile malfunzionamento di una batteria ausiliaria di servizio. A scopo precauzionale, sono stati fatti scendere i passeggeri, per i quali non c'è stato alcun problema, ed è stato attivato l'estintore automatico, ma non è stato riscontrato alcun principio di incendio. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco, che sono intervenuti.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2019 09:25

Principio di incendio in un altro minibus elettrico in centro a Roma: dopo quello in via Sistina il 23 maggio, un autista è stato costretto di prima mattina ad attivare l'estintore per fronteggiare l'uscita di dal vano batterie del piccolo mezzo (linea 119) da poco entrato in servizio e che stava percorrendo via del Corso, operazione poi terminata con l'aiuto dei vigili del fuoco. Solo un po' di disagi per i passeggeri che sono scesi in tutta fretta attendendo poi il passaggio del minibus successivo.LEGGI ANCHE: Roma, fiamme su un bus elettrico dell'Atac (in servizio da 10 giorni): caos in via Sistina. La Procura indaga per incendio colposo LA NOTA DELL'ATAC